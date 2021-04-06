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Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
06 Nisan 2021 Salı 20:01
Kıbrıs Genç Tv
Güney Kıbrıs'ta 559 yeni vakayla toplam vaka sayısı 48.837, 2 yeni ölümle toplam ölüm 264 oldu.
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