Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı

Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
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Güney Kıbrıs'ta  559 yeni vakayla toplam vaka sayısı 48.837, 2 yeni ölümle toplam ölüm 264 oldu.

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Türkiye'de bugünkü rakamlar
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