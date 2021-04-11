ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
11 Nisan 2021 Pazar 20:35
Kıbrıs Genç Tv
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 55 bin 96 test sonucunda 470 yeni vaka belirlendi. Can kaybı yaşanmadı.
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Türkiye'de bugünkü rakamlar
2
Erzurumspor - Beşiktaş maçında 6 gol
3
Okul hemşirelerine antijen testi uygulama eğitimi...
Güney Kıbrıs’ta 12 binden fazla Suriyeli
Güney
Anastasiades, Lute ile görüştü
Güney
Akıncı'dan Rum basınına demeç
Güney
Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
Yunanistan ve Güney Kıbrıs kaçak mülteci sorununu ele aldı
Güney
SON DAKİKA HABERLERİ
Saner, Arıklı'yı kutladı
Taşpınar'da kesinti
Çalıştay, “Kültür, Sanat ve Eğitim” konulu...
"Türk tarafı Cenevre’ye Rumlarla anlaşmaya...
Çağ Sen ile Belça arasında toplu iş sözleşmesi...
Facebook
44.2B
Twitter
7.4B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Türkiye'de bugünkü rakamlar
Türkiye
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE