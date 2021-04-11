Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı

Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
banner32

banner69
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 55 bin 96 test sonucunda 470 yeni vaka belirlendi. Can kaybı yaşanmadı.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türkiye'de bugünkü rakamlar
Türkiye'de bugünkü rakamlar
  1. Türkiye
﻿