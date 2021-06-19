Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı

Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
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Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan testlerle ortaya çıkan 62 yeni vakayla toplam vaka sayısı 73.582 oldu.

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GAÜ üçüncü bitirdi: 67-52
GAÜ üçüncü bitirdi: 67-52
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