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Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
19 Haziran 2021 Cumartesi 20:46
Kıbrıs Genç Tv
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan testlerle ortaya çıkan 62 yeni vakayla toplam vaka sayısı 73.582 oldu.
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