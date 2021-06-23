Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı

Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
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Guney Kibris'ta vaka sayisindaki artis devam ediyor. Son 24 saatte 167 yeni koronavirus vakasi saptandi.

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