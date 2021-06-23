ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
23 Haziran 2021 Çarşamba 21:37
Kıbrıs Genç Tv
Guney Kibris'ta vaka sayisindaki artis devam ediyor. Son 24 saatte 167 yeni koronavirus vakasi saptandi.
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
Baf'ta 88 bin Euro değerinde hırsızlık
Güney
Rum halkı, yolsuzlukla mücadelede hükümete güvenmiyor
Güney
Kiprianu: “Kıbrıs’ın taksimi daha önce olmadığı kadar gözle görünürdür"
Güney
Güneyde 18-30 yaş aralığında aşıya ilgi yok
Güney
SON DAKİKA HABERLERİ
Üstel, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu...
Gönyeli-Boğaz yolunda kesinti
“Çocukların Her Günü Bayram Olsun”
Avrupa Çevre Ajansının katılımıyla online etkinlik
THP ve OPEK, birlikte mücadele kararı aldı
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
ENVER ALİBABA ECZANESİ
Tel: 03922271311
Lefkoşa
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
Tel: 03922231210
Lefkoşa
NECATİBEY ECZANESİ
Tel: 03922281478
Girne
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
Tel: 05488811811
Girne
TÖRENSEL ECZANESİ
Tel: 0392 824 57 13
Gazimağusa
İNEM MİMAR ECZANESİ
Tel: 05488422795
Gazimağusa
UZAY ECZANESİ
Tel: 03923655656
Güzelyurt
RESMİYE ESE ECZANESİ
Tel: 03927144518
İskele
ÖZBİRTAN ECZ
Tel: 03923712224
Lefke
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
Tel: 7278 565
Facebook
Twitter
7.5B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE