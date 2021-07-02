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Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
02 Temmuz 2021 Cuma 21:20
Kıbrıs Genç Tv
Guney Kibris'ta bugun yapilan 45 bin 212 testle 529 yeni vaka belirlendi. Tedavisi suren 20 hastanin durumu kritik
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