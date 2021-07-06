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Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
06 Temmuz 2021 Salı 20:37
Kıbrıs Genç Tv
Guney Kibris'ta vaka sayisi artmaya devam ediyor. Bugun yapilan 41 bin 606 test neticesinde 827 yeni vaka belirlendi. Can kaybi olmadi.
Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2021, 20:39
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