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Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
11 Temmuz 2021 Pazar 20:41
Kıbrıs Genç Tv
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 63 bin 665 test neticesinde 849 yeni vaka belirlendi, can kaybı olmazken toplam vaka sayısı 84 bin 272'ye yükseldi.
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