Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı

Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
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Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 63 bin 665 test neticesinde 849 yeni vaka belirlendi, can kaybı olmazken toplam vaka sayısı 84 bin 272'ye yükseldi.

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