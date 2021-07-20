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Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
20 Temmuz 2021 Salı 20:40
Kıbrıs Genç Tv
Guney Kıbrıs'ta yapılan 67 bin 331 testle 995 yeni vaka belirlendi. 1 kişi hayatını kaybetti.
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