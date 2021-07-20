Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı

Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
banner32
banner78

banner69
Guney Kıbrıs'ta yapılan 67 bin 331 testle 995 yeni vaka belirlendi. 1 kişi hayatını kaybetti.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿