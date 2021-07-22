Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı

Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
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Güney Kıbrıs'ta 'ta bugün koronavirusten 4 can kaybı ve 1046 yeni vaka daha açıklandı.

 Vaka sayısı 95 bin 307'ye ölü sayısı 398'e yükseldi.

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