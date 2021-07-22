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Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
22 Temmuz 2021 Perşembe 20:45
Kıbrıs Genç Tv
Güney Kıbrıs'ta 'ta bugün koronavirusten 4 can kaybı ve 1046 yeni vaka daha açıklandı.
Vaka sayısı 95 bin 307'ye ölü sayısı 398'e yükseldi.
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