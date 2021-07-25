Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı

Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
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Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 727 yeni vaka tespit edildi, 2 yeni can kaybı meydana geldi. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 403'e yükseldi.

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