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Güneyde bugünkü vaka sayısı açıklandı
Güney
28 Temmuz 2021 Çarşamba 20:42
Kıbrıs Genç Tv
Güney Kıbrıs'ta koronavirusten son 24 saatte 2 can kaybı yasandı, 769 vakaya rastlandı.
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