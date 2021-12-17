Güneyde çocuklarda ilk gün için 300 randevu

Güney Kıbrıs’ta 5 ila 11 yaş arası çocukların aşılanmasına bugün başlanırken, ilk gün için 300 randevu verildi.

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta 5-11 yaş arası çocukların aşılanması çerçevesinde ilk gün için 300 randevu verildiğini ancak bazı konularda sıkıntılar yaşandığını yazdılar.

Gazete, çocukların aşılanması için ayrılan merkezlerin sayısının çok az olması ve aşılama işleminin sadece 14:00’a kadar yapılmasının ise velilerin tepkisini çektiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı’nın ise, hafta sonları da aşılamaların yapılabilmesi adına, çalışmak istemeyen sağlık görevlilerini ikna etme çabasında olduğunu aktardı.

Gazete bir diğer haberinde ise, dün bir grup öğretmenin, öğrenci ve öğretmenlerin aşılanmasının zorunlu olmasını protesto ederek iş bırakma eylemi yaptıklarını yazdı.

Gazete, öğretmenlerin tepkisinin ise, öğrencilerinin ve meslektaşlarının safepasslarını kontrol etmek istememeleri olduğunu, böyle bir eylemin öğretmenlerin ve öğrencilerin taşıması gereken rollerine zarar verdiği görüşünü savunduklarını vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2021, 17:41