Güneyde delta varyantı kaygısı

Rum Sağlık Bakanlığı’nın, 29 Haziran-1 Temmuz’da Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Güney Kıbrıs’taki özel bir laboratuvarda incelenen numunelerin tamamında Delta varyantı saptandığını açıklamasından sonra Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kiriakidu’nun Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Alithia Güney Kıbrıs’a 26 Temmuz Pazartesi günü gidecek olan Kiriakidu’nun “aşılamaya devam etmeli ve aynı zamanda önlemlere uymalıyız çünkü Kıbrıs’ta Delta varyantında endişe verici bir artış gözleniyor” dediğini vurguladı.

Habere göre Kiriakidu, 26 Temmuz’da Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, 29 Temmuz’da da Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas ile görüşecek.



Aynı gazete yeni tip koronavirüse yakalanan 16 yaşındaki bir kız çocuğunun solunum güçlüğü şikâyetiyle Limasol Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olduğunu aktarırken, Limasol ve Larnaka’daki yaşlı bakımevlerinde, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir kreşte 19 kişide koronavirüs saptandığını yazdı.Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı’nın alarma geçiren 19 kişiden 10’u aşılarını tamamlamış (her iki dozu da almış), biri tek doz aşı yaptırmış, 8’i ise hiç aşı olmamış kişiler.Gazeteye göre Larnaka Devlet Hastanesi yetkililerinden Dr. Adamos Hacipanayi, hastanede tedavi altında olan yaşlıların büyük bölümünün aşı olmayan kişiler olduğunu, koronavirüs kliniğinde yatan kişi sayısının 25, daha yakından izlenmesi gereken hasta sayısının 4 olduğunu, hastaların yaş ortalamasının da 60 (hastalar 30 yaş ile 80 yaş arasında) olduğunu söyledi.