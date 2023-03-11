Güneyde devlet gelirlerinde artış

Güney Kıbrıs’ta 2022’nin 4’üncü çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasılada (GSYİH) ve istihdamda, bir önceki çeyreğe göre büyüme olduğu haber verildi.

Politis gazetesi, Avrupa İstatistik Birimi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, Güney Kıbrıs’ın 2022’nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre GSYİH’da üçüncü en büyük büyümeye, istihdam konusunda ise en büyük dördüncü büyümeye sahip olduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta 2022’nin 4’üncü çeyreğinde, mevsimsellikten arındırılmış GSYİH’nin yüzde 1,1 oranında arttığını kaydederken, istihdamın ise yüzde 0,7 oranında arttığını ekledi.

-Devletin gelirlerinde artış

Haravgi gazetesi ise haberinde, devletin gelirlerinin pahalılık ve vergiler yüzünden arttığını kaydetti.

Güney Kıbrıs İstatistik Dairesinin dün yayımladığı verilere göre, 2022 yılının 609,5 milyon Euro’luk bir bütçe fazlasıyla yılı tamamladığını yazan gazete, 2023 yılının ise daha dinamik bir tempoyla başladığını ve daha ilk aydan 342,5 milyon Euro’luk bir bütçe fazlası kayda geçirildiğini belirtti.

Bütçe fazlalığındaki büyük artışın pahalılık ve vergiler yüzünden, devletin gelirlerinin artmasından kaynaklandığını yazan gazete, 2022 yılında gelirlerin yüzde 14,5 ritminde arttığını ifade etti.

Devletin gelirlerinin, bir önceki yılın aynı döneminde 9 milyar 94 milyon Euro olduğunu ve bunun 2022 yılında 11 milyar 38 milyon Euro’ya yükseldiğini kaydeden gazete, 2023 yılının Ocak ayında artış temposunun önceki tüm rekorları kırarak yüzde 21,6’ya ulaştığını ekledi.