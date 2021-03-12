Güneyde dikenli tel çekme kararı, gündem olmaya devam ediyor

Güney Kıbrıs’ın, mülteci akınının önlenmesi amacıyla ara bölgeye dikenli tel çekme kararı, gündem olmaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi “Astromerit İçin AB Müdahalesi” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’a yönelik düzensiz mülteci akışının önüne geçilmesi tedbiri olarak Astormerit bölgesine dikenli tel çekme niyetine ilişkin Güney Kıbrıs ve Brüksel arasında, Yeşil Hat Tüzüğü’nün okunması konusunda görüş ayrılığının bulunduğunu yazdı.

Gazete Avrupa Birliği’nin, bu konuda Rum Yönetimi tarafından resmen bilgilendirilmediği için konuya tepki gösterdiğini anımsatırken, hükümetten ise yalanlama geldiğini belirtti.

Habere göre İçişleri Bakanlığı konu hakkında yaptığı açıklamada, bu tedbirin, Yeşil Hat Tüzüğü’ne ilişkin politik bir değişikliği teşkil etmemekle birlikte, bu konuda bilgilendirme yapma sorumlulukları olmamasına karşın AB’nin bilgilendirildiğini ifade etti.

Rum İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs’taki Avrupa Komisyonu Temsilciliği sorumlusunun 24 Şubat’ta; BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ise 25 Şubat’ta bilgilendirildiğini belirtti.

PARTİLER

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, siyasi partilerin konu hakkındaki görüşlerine yer vermeye devam ediyor.

Fileleftheros gazetesine göre AKEL yaptığı açıklamada, gazetede çıkan habere atıfta bulunarak hükümetin, AB ve BM’yi konu hakkında bilgilendirmemekle suçladı.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, hükümetin yerleştireceği dikenli tellerin, hükümetin kendisinin açıkladığı amaç için pratik bir faydasının bulunmadığını, başarılacak tek şeyin, Kıbrıslı Rum çiftçileri tarlalarından ayırmak olacağını da belirtti.

EDEK açıklamasında Türkiye’nin demografik yapıyı ve Güney Kıbrıs ekonomisini değiştirmek için yasa dışı mülteci akınını değerlendirdiğini iddia ederek sert tedbirlerin alınmasının gerekli olduğunu ifade etti.

EDEK bu tedbirlerden bazılarının düzensiz mülteci akınının önlenmesi ve tespit edilebilmesi için sınır hattının elektronik olarak izlenmesi sisteminin sağlanması ve yasa dışı göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi süreçlerinin desteklenmesi gibi tedbirler olabileceğinden de bahsetti.

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris de bir açıklama yaparak dikenli tellerin, kalma izni, seyahat belgesi gibi belgelere sahip olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının yasa dışı geçişlerinin önlenmesi tedbiri olduğunu belirtti.

DİSİ Başkan Vekili Haris Yeorgiadis ise açıklamasında, söz konusu bölgedeki dikenli tellerin, kendi güvenlikleri için olduğunu söyledi.

FİLELEFTHEROS ARA BÖLGEDE

Fileleftheros gazetesi “Astromerit’te Ara Bölgeye Girdik” başlıklı haberinde, gazeteden bir grup gazetecinin dün Astromerit bölgesindeki ara bölgeye giderek insan kaçakçılığı yapılan, kaçak göçmenlerin geçtiği, Kıbrıslı Rum çiftçilerin kullandıkları yolları gezdiklerini ve yürüdüklerini yazdı.

Bölgedeki gözlemlerin aktarıldığı haber, fotoğraflarla da desteklenirken, dikenli tellerin yerleştirilmesi çalışmalarından da fotoğraflara yer verildi.

İnceleme sırasında gazetecilere, ara bölgede Kıbrıslı Rumlara ait on kadar evin bulunduğunun söylendiğinin ifade edildiği haberde, bu evlerin Rum İçişleri Bakanlığı’nın yerleştirdiği dikenli tellerin 800-bin metre ötesinde olduğuna da dikkat çekildi.