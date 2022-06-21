Güneyde dikenli tellerden memnun olmayan bölge köylerin sakinleri yol kapamaya hazır

Güney Kıbrıs'ta hükümet ile İçişleri Bakanlığı'nın “Akaki” (Akça) ve civar köylerin sakinlerinin sert tepkilerine rağmen, dikenli tellerin yerleştirilmesine devam ettiği haber verildi.

Ekiplerin dün çalışmalarını sürdürmeye çalıştıklarını, fakat direklerin ara bölgeye yerleştirilmiş olmasından ötürü ekiplerin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından durdurulduğunu yazan Haravgi gazetesi, İçişleri Bakanlığı ile BM’nin, Yeşil Hattın sınırlarıyla ilgili değerlendirmelerinin farklı olduğunun görüldüğüne dikkat çekti.

Bundan ötürü BM’nin, sınırları İçişleri Bakanlığı'na gösterdiğini ve ekiplerin de bugün çalışmalarına devam etmek için kaymakamlıktan yeni direktifler beklediğini kaydeden gazete, durumdan etkilenen köylerin sakinlerinin ise, daha ileri önlemler almaya hazır olduklarını belirtti.

Atılacak bir sonraki adımlara karar verilmesi için bu akşam “Akaki” muhtarlığında bir toplantı yapılacağını yazan gazete, durumdan etkilenen köylerin İçişleri Bakanlığı'na gönderdikleri birçok mektuba yanıt almadıklarını ve yeni bir hareketlenme ile bazı yolların kapatılmasına dahi karar vermeleri ihtimali bulunduğunu ekledi.