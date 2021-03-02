Güneyde DİKO Başkanından eleştiri

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ile Rum hükümeti arasında karşılıklı eleştiri ve suçlamalar dün de devam etti.

Alithia ve diğer gazeteler, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, Anastasiadis hükümetinin üçüncü yılını doldurması sebebiyle dün yaptığı yazılı açıklamada, Anastasiadis yönetimine sert eleştirilerde bulunduğunu, Başkanlık Sarayı ve hükümet yetkililerinin ise yanıt vermekte gecikmediklerini yazdılar.



Habere göre Papadopulos açıklamasında, Anastasiadis hükümetinin 2018-2020 döneminin her zaman Kıbrıs sorununda yapılan yanlışlar, büyük skandallar, fakirliğin artması ve ekonomideki kötü gidişatla hatırlanacağını ifade etti.Papadopulos, Anastasiadis’in üst üste yaşanan skandallarla ülkeyi uluslararası alanda rezil etmekle kalmayıp, olayların araştırılmasını da engellemekle suçladı.Gazete, Rum Başkanlık Sarayı Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos ve Rum Ekonomi ve Çalışma Dairelerinden dün gelen açıklamalarda ise DİKO Başkanı’na yönelik sert eleştirilerde bulunulduğunu, Papadopulos’un seçim kaygısı sebebiyle popülizm yaptığının vurgulandığını aktardı.