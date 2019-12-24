Güneyde din dersi çerçevesinde uyuşturu konusunda eğitim düşüncesi

Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, din dersinin de dahil olabileceği dersler çerçevesinde öğrencilerin uyuşturucu konusunda eğitilebileceğini ifade etti.

Politis gazetesi, Rum Başpiskoposu II. Hrisostomos ile Rum Eğitimi Bakanı Prodromos Prodromu arasında dün yapılan görüşmede, bu konu üzerinde de durulduğunu belirtti.

Habere göre Başpiskopos II. Hrisostomos, Avustralya’da ele geçirilen Güney Kıbrıs bağlantılı yüklü miktardaki uyuşturucu (645 kilo uyuşturucu) olayından söz ederek, gençlerin bu kötülükten kaçınması için din derslerine de dahil edilmesi mümkün olan bazı derslerin hazırlanabileceğini ifade etti.