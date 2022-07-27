Güneyde düzensiz mülteci akışı devam ediyor

Güney Kıbrıs’a düzensiz mülteci akışının durmaksızın devam ettiği, Suriye’den deniz yoluyla Güney’e ulaşanların son dönemde önemli ölçüde arttığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, pazartesi günü Suriye’nin Tartus limanından denize açılan iki tekne ile toplam 74 Suriyeli düzensiz mültecinin daha Greko Burnu’nda tespit edilerek Purnara kampına gönderildiğini yazdı.

Habere göre Rum polisi, pazartesi günü insan kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 kişiyi tutukladı. 4 tutukludan 3’ünün iki tekneyi Greko Burnu açıklarına getiren Suriyeliler olduğu kaydedilirken, uyruğu belirtilmeyen 4’üncü kişinin, daha önce tutulduğu mülteci kampını terk etmek ve Ada’yı KKTC üzerinden terk etmek suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Gazete devamla dün günün erken saatlerinde Aşağı Pirgo’da 29 düzensiz mülteci yakalanarak Purnara kampına götürüldüğünü, Türkiye sahillerinden yola çıktıkları iddia edilen mültecilerin Ada’ya KKTC sınırları içerisindeki kıyılardan çıkıp Güney’e geçtiklerini öne sürdü.

Öte yandan Politis “Onları Cazip Miktarda Paralarla Ülkelerine Gönderiyoruz” başlıklı haberinde son 5 yıl içerisinde 7 bin 715 mültecinin Rum yönetiminin kişi başına 500 ile bin 500 Euro arasında teşvik ödemesi yapması nedeniyle “gönüllü” olarak ülkelerine geri gönderildiğini bildirdi.