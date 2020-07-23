Güneyde eğlence sakinlerinden protesto

Eğlence sakinlerinden oluşan Eğlence Sakinleri İnisiyatif Grubu’nun, “Pallodio” binasının, siyasi sığınma başvurusunda bulunanların kabul merkezi olmaması için dün protesto gösterisi yaptığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Eğlence Sakinleri İnisiyatif Grubu’nun yanı sıra Eğlence Belediye Başkan adaylarının, dün, bölgenin karakterinin değiştirilmemesi talebiyle, göçmen kabul merkezine “hayır” dediklerini yazdı.

Habere göre Eğlence sakinleri, göçmenler için kabul merkezi yapılması düşünülen “Pallodio” binası önünde toplanarak protesto gösterisinde bulundular ve konuya ilişkin endişelerini dile getirdiler.