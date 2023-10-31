Güneyde enerji konusundaki gelişmeler

Rum basını, enerji alanında yaşanan gelişmelere yönelik haberlere yeniden yer verdi.

Politis gazetesi, İtalyan ENI şirketinin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi”deki 6’ncı parselde bulunan “Kronos” yatağındaki teyit sondaj çalışmalarına başlamasının an meselesi olduğu şeklindeki habere yeniden yer verdi.

göre, ENI Total, Orta Doğu’daki gelişmelerin ve Lübnan’daki “Qana” yatağında ticareti yapılması mümkün olmayan miktarın keşfinin ardından, “Transocean Barents” sondaj gemisinin, bir sonraki rotasını “Kronos” yatağına yönlendirdi.

Gazete haberinde, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun ENI CEO’su Claudio Descalzi ile İtalya’nın Ravenna kentinde yaptığı görüşmenin ardından “Nova News” haber portalına yapmış olduğu “doğal gazın bu yataktan (Kronos) Mısır’daki 'Zohr' yatağına taşınabileceği” şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.

Gazete, Papanastasiu’nun, Chevron ile Rum Yönetimi arasındaki “Afrodit” yatağının kalkınmasına ilişkin müzakereler konusunda ise daha önce yapmış olduğu açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre, Papanastasiu, iki taraf arasındaki görüş ayrılığının büyük olduğunu dile getirmişti.

Gazete, Papanastasiu’nun kamuoyu açıklamalarından yüzer tesis FPU’nun kalkınma planının içerisinde kalmasını istediğinin de anlaşılmakta olduğunu yazdı.

Gazete aynı haberinin içerisinde İsrail Enerji Bakanlığı’nın, ülkesindeki “MEB” içerisinde sondaj çalışmaları yapması için 6 şirkete 12 ruhsat izni verdiğini de belirtti.

Habere göre izin verilen şirketler arasında ENI, Dana Petroleum, SOCAR, Ratio Energies ve BP gibi şirketler bulunuyor.