Güneyde Enerji Sempozyumu

“Kıbrıs: Enerji Satrancında Sonraki Adımlar” başlıklı 7’nci Enerji Sempozyumu 5 Aralık’ta Lefkoşa’nın Rum kesiminde gerçekleştiriliyor.

Alithia’nın haberine göre, “The Landmark Otel”de gerçekleştirilecek sempozyumda jeopolitik ve ekonomik yönü bağlamında enerjide meydana gelen yeni olgular ele alınacak. Baş konuşmacı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis olacak. Anastasiadis’in konuşmasında, Rum Yönetimi’nin enerji alanında bundan sonra atacağı adımlara değinmesi bekleniyor.

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Rum ve Yunan Enerji bakanları, İsrail’in Güney Kıbrıs’taki büyükelçisinin birer selamlama konuşması yapacağı sempozyumda enerji ile ilgili Rum devlet birimlerinden temsilciler de söz alacak.

Haberde enerji teknokratlarının Rum yönetiminin enerji programını ve programa dair bütün son gelişmelerle ilgili sunum yapacağı, programın jeopolitik ve ekonomik yönüne işaret edeceği, Rum enerji programına dahil enerji şirketlerinin de bölgedeki talep ve planlarını sunacakları kaydedildi.

Habere göre Güney Kıbrıs içinden ve dışından 20’den fazla konuşmacının katılacağı sempozyum hidrokarbonlar, elektrik ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarını kapsayacak.