Güneyde Filistin'e destek gösterisi

Larnaka’da dün akşam, “Finikudes” bölgesinde, Filistin’e özgürlük sloganlarıyla, yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterisi yapıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, protestocuların ellerinde Filistin bayraklarıyla, Arapça ve İngilizce olmak üzere slogan attığını ayrıca Gazze Şeridi’ndeki bombardımana ilişkin fotoğrafların yer aldığı pankartlar tuttuklarını yazdı.

Habere göre protestocular, “Filistin’e özgürlük-Gazze kanla dolu bir nehir oldu-Filistin ruhta büyüyen bir acıdır” şeklinde yazılı pankartlar taşıdı.

Larnaka’da dün akşam düzenlenen gösterinin, 7 Ekim tarihinden bugüne, Filistin lehine gerçekleştirilen üçüncü gösteri olduğunu yazan gazete akşamki gösteride 250’yi aşkın kişinin katıldığını belirtti.

Habere göre Rum polisi gösteri nedeniyle yoğun güvenlik önlemi alırken 200 polis de görev yaptı.

-AKEL’den açıklama

Haravgi gazetesine göre AKEL, İsrail ve Filistin’de yaşanan gelişmeler hakkında açıklamada bulundu.

AKEL, yaşan gelişmelerin endişeye ve infiale neden olduğunu belirterek Rum halkını, işgalin ve kan dökülmesinin sona ermesini talep ederek bu yaşanan kritik anlarda tarihin, doğru tarafından yana olmaya çağırdı.

Doğu bölgesinde şiddetin yeniden tırmanması, İsrail tarafından Gazze’nin yerle bir edilmesi planlamalarının, yeni kan gölü, göçmenlik, güvensizlik anlamına geldiğini belirten AKEL, Orta Doğu’daki yangının gözle görülür tehlikesinin, tüm dünya ve bölgedeki halklar ve ülkeler için yıkıcı sonuçlara neden olacağını da ifade etti.

AKEL açıklamasında ayrıca Rum Yönetimi’nin uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi’nin Orta Doğu ile ilgili kararlarına bağlılığını yeniden teyit etmesi için Hristodulidis hükümetine çağrıda bulundu.

AKEL kendilerinin de “aynı işgalin ve kolonizasyonun kurbanı olduğunu” savunarak Güney Kıbrıs’ın tutarlı ve güvenilir kalmasında fayda bulunduğunu belirtti.