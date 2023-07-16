Güney’de gerginlik… Hristodulidis'ten “hem direnişçilere hem darbecilere çelenk”, muhalefetteki ve hükümetteki darbe karşıtlarını kızdırdı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Yunan cuntası ile EOKA B’nin Cumhurbaşkanı III. Makarios’a karşı giriştiği darbenin yıl dönümünde, darbeye direnenler için düzenlenen törene bizzat katılırken, Başkanlık Sarayı’na saldıran EOKA’cı komandolar için düzenlenen törene çelenk göndermesi Güney’de ortalığı karıştırdı.

Rum Başkan’a tepki sadece muhalefetten değil koalisyon ortaklarından da geldi. Ana muhalefetteki Komünist AKEL’in hem direnişçi hem de darbecilerin “onurlandırılmasına” şiddetli tepki gösterirken, hükümet ortağı partiler de Hristodulidis’e yönelik tepki koydular.

Rum Meclisi’nin geçen aralık ayında koalisyon ortağı partilerin de oyu ile onayladığı; “devlete, demokratik meşruiyete karşı gelenleri kahramanlaştırmama çağrısına” rağmen Hristodulidis’in sergilediği tavrın, darbenin yıl dönümü vesilesiyle Rum Meclisi’nde düzenlenen özel oturumda hükümet ortağı partilerin gözünden kaçmadığına dikkat çekildi.

Özel oturumda konuşan DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, konuyla ilgili bir görüşü olduğunu ve görüşünü yazılı açıklamayla ortaya koyacağını belirterek, “DİKO direnişçileri onurlandırır, demokrasiyi savunanları onurlandırır ve Atina cuntasını ve buradaki adamları olan EOKA-B’cileri ruhunun bütün gücüyle kınar” dedi.

DİKO da Hristodulidis’in sergilediği bu tavrı katılmadığını belirttiği bir açıklama yayımladı, darbeyi “hain” bir olay olarak niteledi.

AKEL de açıklama yayımlayarak koalisyon ortağı partileri, Hristodulidis’in, “darbe sırasında Başkanlık Sarayı’na saldıranları onurlandırma eylemine katılıp katılmadıkları” sorusuna cevap vermeye çağırdı.

Haravgi haberi “Hükümet, DİSİ ve ELAM Darbe Sırasında Cumhurbaşkanlığı'na Saldıranları Çelenklerle Onurlandırdı… Direnişte Ölenlerin Anısına Hakaret” başlığıyla aktardı.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da, Rum meclisinin dünkü özel oturumunda yaptığı konuşmada Hristodulidis’in tavrının “Direnişçilerin, öncelikle de Cumhurbaşkanlığına saldırmayı reddettiği için soğukkanlılıkla infaz edilen Sotiri Adamu Konstantinu’nun anısına hakarettir” dedi.

-Sivil toplumdan da sert tepki ve eylem kararı

“Tüm Kıbrıs Direnişçiler Derneği” de Nikos Hristodulidis’i ve hükümetini derhal özür dilemeye çağırdığı bir açıklama yayımladı. Dernek, yarın, saat 19.30’da Direnişçiler Anıtı önünde “faşizme lanet, hainler utansın” sloganı ile Rum yönetiminin darbecileri onurlandırmaya hemen şimdi son vermesi talebini dile getirmek üzere eylem düzenleyeceğini açıkladı. Dernek, yarınki eyleme halkı, siyasi parti ve örgütleri katılmaya çağırdı.