Güneyde “Grivas hiçbir onurlandırmaya layık değil” vurgulu karara tepki yağıyor

Rum Meclisi Genel Kurulu’ndan 32 oyla geçen ve EOKA-B başkanı Yorgos Grivas Digenis için “hiçbir onurlandırmaya layık değil” nitelemesi yapılan karar, sağ-milliyetçi kesimin tepkisini çekti. Grivas Digenis Vakfı yarın Meclis önünde düzenleyeceği mitingiyle kararı protesto edecek.

AKEL ve Ekologlar’ın kararına destek veren DİKO, EDEK ve DİPA ise, gelen tepkiler üzerine, Grivas'ın adı geçmeyen yeni bir öneri hazırladı

Sözkonusu "onurlandırmama" kararı, devlet bütçesinde Grivas ile ilgili anma, ziyaret, her türlü anıt inşası-bakımı ve benzeri etkimliklere ilişkin kalem ayrılmamasını da kapsıyor.

-Neofitu "Ulusal uzlaşı temellerine bomba"

Alithia “Ulusal Uzlaşının Temellerine Bomba” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum Yönetimi Başkan adayı, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, karara “seçim maksadıyla ulusal uzlaşının temellerine bomba koyduğu ve ülkeyi çok gerilere, anlaşmazlık dönemlerine götürdüğü” eleştirisinde bulundu.

Kararla "1974’te Türkiye karşısında bizi tamamen tek başımıza bırakan Bağlantısızlar’ın yıkıcı politikasının gömülü olduğu yerden çıkarıldığı"nı iddia eden Neofitu, “Ancak bilmelidirler ki ne EOKA mücadelesi, ne başkanı Yeogrios Grivas Digenis cahil seçim kampanyalarıyla iptal edilemez" dedi.

AKEL’in sunduğu karara destek veren DİKO, EDEK ve DİPA’ya "AKEL’in ardından sürüklendi" eleştirisinde bulunan Neofitu, bu partilerin destekledikleri başkan adayları Nikos Hristodulidis ve Andreas Mavroyannis’e "olup biteni sessizce izlemekle" suçlayarak “bölücü politikalarını halkın takdirine bırakıyoruz” ifadesini kullandı.

-Protesto

Sağcı-milliyetçi örgüt, dernek ve spor kulüplerinin karara tepkilerinin şiddetlenmekte ve çeşitlenmekte olduğunu yazan gazete, “Grivas Digenis Vakfı”nın yarın (Perşembe) Rum Meclis binası önünde saat 17.30'da düzenlenecek eyleme destek vermeye çağırdı.

Fileleftheros “Grivas İçin Göğüs Göğüse Çarpışma” başlıklı haberindei AKEL’in, Grivas’ın hiçbir onurlandırmaya layık olmadığı ifadesiyle sunduğu ve Nikos Hristodulidis’i destekleyen sağ partilerin (DİKO, EDEK ve DİPA) oylarıyla geçen karar yüzünden Şubat 2023 seçimlerinin iki rakibi Averof Neofitu ve Nikos Hristodulidis’i sağ oylar için çatışmaya soktuğunu yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, sağcı seçmenin hoşnutsuzluğunu dağıtmak için “EOKA mücadelesine” vurguda bulunduğu konuşmalar yapmaya başlamasına rağmen tepkilerin daha da alevlendiğini yazdı.

EOKA’cılar Derneği hoşnutsuzluğunu yazılı açıklamayla dile getirirken, sağcı-milliyetçi örgütler yarın “Grivas Digenis Vakfı” önderliğinde düzenlenecek protesto mitingine katılmaya hazırlanıyor.

Gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun açıklamasının, Hristodulidis aleyhine gelişen bu durumu lehine çevirmek maksadı taşıdığına işaret etti.

-DİSİ'den Hristodulidis'e çağrı

DİSİ Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun ise Hristodulidis’i, kendisini destekleyen partilerin (DİKO, EDEK ve DİPA) ilgili karardaki duruşlarına katılıp katılmadığını açıkça söylemeye çağırdığı belirtildi.

Öte yandan Politis, DİKO, EDEK ve DİPA’nın, destekledikleri başkan adayı Nikos Hristodulidis’in gördüğü baskı karşısında AKEL’in, Grivas’la ilgili ödeneklere ilişkin olumsuz oy kullanma kararına verdikleri destekten caydığını yazdı.

Üç partinin, Grivas’ı onurlandırma ödeneklerini ‘Özel Fon’ başlığı altında topladıkları ancak Grivas ismini kullanmadıkları yeni bir teklifle geldiklerine işaret eden gazete, adı geçen partilerin, Rum meclisi açısından benzeri görülmemiş bu manevralarında Grivas’ın adına yer vermemekle hezimete uğradığı yorumunu yaptı.