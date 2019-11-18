Güneyde gündem “casusluk aracı”

Güney Kıbrıs, bir yıldan beridir Güney Kıbrıs’ta, İsrail İstihbarat Teşkilatı eski ajanına ait özel görüşmeleri dinleme donanımı bulunan van tipi “casusluk aracı” gündemiyle meşgul.

Politis “Şirket Yetkilisi Silah Taşıma İzinli… Larnaka’da Tuhaf ve Karışık ‘Casusluk’ Vanı Yumağı… Makamlar Geçmişte Şirketle ve Yetkilileriyle İşbirliği Yaptı Mı, Yaptıysa Neden?.. Polis Terör Karşıtı Önlemler Çerçevesinde Devriye Yaptı” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, Larnaka’daki “Intellaxa” isimli şirket binasında ikamet eden İsrailli’nin silah da taşıdığını yazdı.

Güney Kıbrıs’taki yasalara göre silah taşımak için Rum Bakanlar Kurulu onayının ve güvenlik makamlarının detaylı araştırmasının şart olduğuna dikkat çekilen haberde, Tal Dilian isimli eski istihbarat ajanı şirket yetkilisinin Rum Yönetimi’nin lütfu ile silah taşımakta olduğu belirtildi. İkamet ettiği Larnaka’daki şirket binasının Rum polisinin koruması altında (devriye) bulunduğu, siyah van tipi aracın da “meteorolojik teçhizat donanımlı” diye gösterildiğine dikkat çekildi.

Gazete, Rum polisinden bir kaynağa dayandırarak, Larnaka’daki şirket binasında bulunan bir İsrailli’nin (Tal Dilian değil), kökeni ve yaptığı işin doğası gereği tehlike altında olduğunu gerekçe göstererek güvenlik amaçlı silah taşıma izni başvurusunda bulunduğu ve bu izni aldığını yazdı.

Gazete, Rum tarafındaki yasalar gereği polis, asker, cezaevi görevlisi, av korucusu olmayanların silah taşımasının yasak olduğunu, silah taşımak için özel güvenlik olarak kaydolunması ve talebinin Rum Bakanlar Kurulu ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması gerektiğine işaret etti. Haberde, “Bu da söz konusu kişinin faaliyetleri açısından kontrol edildiği ve kamu düzeni ve güvenliğine tehdit görülmediği anlamına geliyor” ifadesine yer verildi.

Habere göre, İsrailliler ve “Intellexa” ofisleri “terör saldırılarına hedef olabilir” addedildiğinden Rum polisi tarafından, son dönemlerde alınan terör karşıtı önlemler çerçevesinde korumaya alındı. Polisten kaynağın, İsraillilerin Larnaka’da korunması için devriyeler yapıldığını da söylediğine işaret edilen haberde, “cevaplanması gereken soru işaretleri ortaya çıkıyor” vurgusu yapıldı.

“Intellexa” şirketinin “Ws Wispear Systems Ltd” grubuna ait olduğunu ve sağladığı hizmetlerden Rum polisinin de yararlanmış olabileceğini yazan gazete, Rum polisinin geçmişte, ciddi suçların aydınlatılması maksadıyla zaman zaman şirketin işbirliği istediğini belirtti.

Haberde, Rum polisinden bir ekibin dün arama izniyle Larnaka’daki şirket ofisine giderek çeşitli teçhizat, antenler, belgeleri incelendi ve daha ileri inceleme için aldığı kaydedilirken eski ajanın, van araçta özel görüşmelerin izlenebileceği teçhizat bulunduğunu itiraf ettiği hatırlatarak, Rum tarafında bunun da yasak olduğuna işaret edildi.

Habere göre, şirketi temsil etmekte olan Pelecanos &Pelecanu LLC avukatlık ofisinin dün yazılı açıklama yaparak, Ww Wispear Systems Ltd’in Rum yasalarını çiğnediğine dair Rum medyasında çıkan haberleri reddetti, müvekkili şirketin Güney Kıbrıs yasalarına saygılı olduğu ve uyduğunu savundu.

Habere göre, AKEL Milletvekili ve Polit Büro üyesi Eleni Mavru dün yeni bir açıklama yaprak, van tipi araçtaki teçhizatın kime karşı olduğunu ve benzer faaliyetler için başka hangi şirketlere izin verildiğini sordu.