Güneyde güven yaratıcı önlemler için girişimler sürüyor

Rum basını, tüm dünyanın dikkatinin Ukrayna’daki krize çevrilmiş olmasına karşın Rum hükümetinin, Kıbrıs sorunu çerçevesinde gündeme getirdiği ve Güven Yaratıcı Önlemeler (GYÖ) olarak adlandırdığı önerilere ilişkin girişimlerini sürdürdüğünü yazdı.

Alithia gazetesi: “GYÖ’ler Konusunda Çabalar Sürüyor – İngiltere GYÖ’lerin İlerletilmesi Prosedürleri İçin İzahat İstiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Sorunu Koordinatörü Ajay Sharma’nın Güney Kıbrıs ve KKTC’de gerçekleştirdiği temaslara yer verdi.

Gazete, Sharma’nın Pazartesi günü Rum Başkanlık Sarayı’nda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’le ortak bir toplantı gerçekleştirdiğini ve müzakerelerin başlayabilmesi için engellerin nasıl aşılabileceği konusunu ele aldığını belirtti.

Sharma’nın Kasulidis ve Mavroyannis’le ayrı ayrı görüşmeler de gerçekleştirdiğini aktaran gazete, İngiltere’nin GYÖ’leri desteklediğini ve GYÖ’lerin ileri götürülmesinin mümkün olabilmesi için gerekli süreç konusunda aydınlatma talep ettiğini savundu.

Gazete, Sharma’nın ayrıca dün İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’le birlikte DİSİ Başkanı Averof Neofitu’yu ofisinde ziyaret ederek görüştüklerini de yazdı.

Habere göre, Kıbrıs sorunu ve Ukrayna’daki savaşın ele alındığı görüşmede Neofitu, müzakerelerin en kısa sürede başlaması gerektiğini belirtti ve GYÖ’leri desteğini vurguladı.

Neofitu ayrıca görüşmede, Ukrayna’da yaşananların “Kıbrıs’ın 1974’te Türk işgaliyle yaşadıklarının aynısı olduğunu, hiçbir işgalin sonuçlarının ise kabul edilemeyeceğini” iddia etti.

Gazete ayrıca, Sharma’nın dün KKTC’de temaslarda bulunduğunu da aktardı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “İngiliz Hareketliliği” başlığı altında yansıtırken, Sharma’nın GYÖ’lere ilişkin “dersini iyi çalışmış” bir şekilde adaya geldiği ve Güney Kıbrıs’taki temasları sırasında, GYÖ’lerin nasıl uygulanabilecekleri konusunda Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini sorguladığını aktardı.