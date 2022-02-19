Güneyde Güven Yaratıcı Önlemler için seferberlik devam ediyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu çıkmaza son verilmesi için Güven Yaratıcı Önlemler’in (GYÖ) hayata geçirilmesine yönelik çabayla ilgili uluslararası camiayı bilgilendirme seferberliğinin sürdüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, Anastasiadis’in Perşembe akşamı Brüksel’deki Avrupa Birliği-Afrika Birliği Zirve Toplantısı çalışmaları çerçevesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile GYÖ’leri tartıştığını ve daimi temas halinde olma konusunda uzlaştıklarını; bunu da sosyal medya hesaplarından açıkladıklarını yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in Pazartesi sabahı ise Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile Rum Başkanlık Sarayı’nda görüşme yapacağını ve Kıbrıs sorununun yanı sıra Kıbrıs’ın bölgesel güvenlik ve refahtaki stratejik rolü ile Avrupa fonlarından para çekilmesini sağlayacak “Kıbrıs-Yarın” Planı’nın hayata geçirilmesini ele alacaklarını kaydetti.

Aynı günün akşamında, Anastasiadis’in Dubai’ye gideceğini ve burada iki ülke arasındaki ilişkilere katkıda bulunacak toplantı ve istişarelerde bulunacağını belirten gazete, Kasulidis’in de Pazartesi günü itibarıyla çeşitli toplantılar gerçekleştireceğini yazdı.

Habere göre Kasulidis, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in yanı sıra İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maiove ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya gelecek ve GYÖ’lerle ilgili destek talep edecek.

Gazete, Anastasiadis Hükümeti’nin artık “yaptırımlar yerine GYÖ’ler sunuyoruz” politikasını izlediğini ve bunun, Kasulidis tarafından da dillendirildiğini yazdı.

ANASTASİADİS SİSİ VE BURİTA İLE GÖRÜŞTÜ

Gazete, bir diğer haberinde ise Anastasiadis’in Avrupa Birliği-Afrika Birliği Zirvesi çerçevesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile görüştüğünü yazdı.

Haberde, Anastasiadis ile El Sisi’nin iklimsel değişiklik ve EuroAfrica Interconnector - EuroAsia Interconnector projeleri de dahil enerjiyle ilgili konuları ele alarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesinde anlaştıkları belirtildi.

Habere göre Anastasiadis’in Burita ile yaptığı görüşmede ise, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.