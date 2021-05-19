Güneyde Hint ve Güney Afrika varyantı tespit edildi

Güneyde Hint ve Güney Afrika varyantı tespit edildi
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Rum Sağlık Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta koronavirüsün Hint ve Güney Afrika varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Rum haber kaynaklarına göre Sağlık Bakanlığı konu hakkında yaptığı açıklamada, Hint varyantın 4 örnekte, Güney Afrika varyantının ise 2 örnekte tespit edildiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı, Hint ve Güney Afrika varyantlarının, zorunlu karantina gerektiren gri kategoride bulunan ülkelerden seyahat geçmişi bulunan kişilerde tespit edildiğini de açıkladı.

Rum Sağlık Bakanlığı, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Rum Genetik ve Nöroloji Enstitüsü’nden, pozitif vakalardan alınan örnekler konusunda aldığı bilgilendirme neticesinde 131 örnekte İngiliz, 4 örnekte Hint ve 3 örnekte ise Güney Afrika varyantının tespit edildiğini belirtti.

Örneklerin, özellikle Nisan ayında tespit edilen vakalardan alındığına da dikkat çekildi. 

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