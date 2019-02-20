Güneyde iğrenç olay!... 5 aylık öz kızına...

Güney Kıbrıs’ta 5 aylık öz kızına tecavüz ettiği tespit edilen baba tutuklandı.

Yapılan testler doğrultusunda 5 aylık bebeğine cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen adam Rum polisi tarafından tutuklandı.

Makarios Hastanesi’ndeki Çocuk Cerrahisi Birimi Müdür Yardımcısı Eftimios Çivitanidis, yaptığı açıklamada, çocuk cerrahı ve kadın doğum uzmanı tarafından yapılan muayenenin ardından bebeğin tecavüze uğradığının tespit edildiğini belirtti.

Çivitanidis, çocuk cerrahı olarak çalıştığı 32 yılda, böylesi şok edici ve üzücü bir olayla karşı karşıya kalmadığını ifade etti.

5 aylık kız bebeğin, Makarios Hastanesi’ndeki çocuk cerrahisi kliniğinde tedavi altında bulunduğunu ve sağlık durumunun tehlike arz etmediğini açıkladı.

Bebeğin annesinin şikayette bulunduğunu ve şüpheli olarak babanın gözaltına alındığını dile getirdi.

Şüpheli baba mahkemeye çıkarıldıktan sonra hakkında 5 günlük tutukluluk emri verildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 20:14