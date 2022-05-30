Güneyde iki yeni aday daha

Güneyde iki yeni aday daha
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Güney Kıbrıs’ta gelecek yıl yapılacak olan Başkanlık seçimi için iki yeni adayın daha adaylığını ilan ettiği bildirildi.

Politis gazetesi, “Kıbrıs Üniversitesi” eski rektörü Konstandinos Hristofidis’in dün, “tek göçmen Başkan adayı” sloganıyla adaylığını ilan ettiğini yazdı.

Haberde, Hristofidis’in açıklamasında iktidar partilerine eleştiride bulunarak, “çürümüş siyaset sistemine son verme” hedefiyle adaylığını açıkladığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi de, Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) Başkanı Hristos Hristu’nun Başkanlık için aday olduğunu dün resmen ilan ettiğini yazdı.

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DİSİ Basın Sözcüsünden Evkaf yorumu
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