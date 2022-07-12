Güneyde iş kazasında iki çiftçi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta biçerdöverle tarlalarını süren 61 ve 53 yaşlarındaki iki şahıs, biçerdöverin devrilmesi sonucu hayatlarını kaybettiler.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Baf’ın “Stroumpi” (Strumbi) köyünde aynı biçerdöverde tarlalarını süren iki kişinin, biçerdöverin devrilmesi sonucu bulundukları kabinde ezilerek hayatlarını kaybettiklerini yazdılar.

Yaşları 61 ve 53 olan, ortak olmalarının yanı sıra aynı zamanda arkadaş da olan şahısların, biçerdöverin yokuş aşağı kayması ve ters dönerek kabin üzerine devrilmesi sonrasında hayatlarını kaybettiklerini aktaran gazete, şahısların cesetlerinin yoğun uğraşlar sonrasında bulundukları yerden alınabildiğini de aktardı.