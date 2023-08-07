Güneyde İsrailli bakana karşı protesto gösterileri

Baf’ta ikamet eden İsrailli vatandaşların, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e karşı iki kez protesto gösterisinde bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum polisinin, İsrail basınında konuyla ilgili çıkan haberlere ilişkin yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre, Baf Polis Müdürü Nikos Tsapis, Baf’ta ikamet eden İsrailli vatandaşların, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Baf’ta bulunacağı sürede gösteri yapmak için yerel makamlara başvuruda bulunduğunu doğruladı.

Tsapis, bu tür gösteriler yapılacağı zaman polisin kendi güvenlik önlemlerini aldığına işaret ederek, İsrail vatandaşların, biri İsrailli bakanın Baf’a gerçekleştirdiği özel ziyaret sırasında olmak üzere iki gösteri için izin istediğini söyledi. Tsapis, her iki gösterinin de barışçıl bir şekilde sona erdiğini belirtti.

Gazete, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in birkaç günlük tatil için ailesiyle birlikte Baf’ta bulunduğunu yazdı.