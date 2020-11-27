Güneyde işsizlik oranı

Güney Kıbrıs’ta Temmuz-Ağustos-Eylül ayları için işsizlik oranının yüzde 8.2 olarak açıklandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin verilerine göre şu anda kayıtlı işsiz sayısının 37 bin 234 kişi olduğunu ve 2019 yılının aynı döneminde, bu rakamın 30 bin 88 kişi olduğunu yazdı.

“SEBZE MEYVE CEP YAKIYOR”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, güneydeki sebze-meyve fiyatlarının “cep yaktığını” yazdı.

Haberde, piyasadaki durgunluğa rağmen Noel öncesinde domates, salatalık ve patates fiyatlarının zirveye ulaştığı belirtildi.