Güneyde işsizlik oranı

Güney Kıbrıs’ta Kasım ayı işsizlik oranı yüzde 7,8 olarak açıklandı.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta 2020 yılı Kasım ayında belirlenen işsizlik oranının yüzde 7,8 (35 bin kişi) olduğunu yazdı.

Gazete, Eurostat verilerine göre, Ekim ayından yüzde 10,5 olan işsizlik oranının Kasım ayında yüzde 7,8’e gerilediğini, 2019 yılının aynı ayındaki işsizlik oranının ise yüzde 6,5 (29 bin kişi) olarak tespit edildiğini aktardı.