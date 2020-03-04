Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Güney Kıbrıs’taki işsizlik oranı, ocak ayında yüzde 6 olarak kaydedildi.
Politis gazetesi ekonomi sayfası, Eurostat’ın verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta Ocak ayındaki işsizlik oranının, yüzde 6.3 olan Aralık 2019’a göre düşüş göstererek yüzde 6 olarak kaydedildiğini belirtti.
Habere göre, Güney Kıbrıs’ta Ocak 2019’da ise işsizlik oranı yüzde 7.6 olarak kaydedilmişti.
Güneyde işsizlik oranı
Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Güney Kıbrıs’taki işsizlik oranı, ocak ayında yüzde 6 olarak kaydedildi.
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