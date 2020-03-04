banner22

Güneyde işsizlik oranı

Güneyde işsizlik oranı
banner32

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre Güney Kıbrıs’taki işsizlik oranı, ocak ayında yüzde 6 olarak kaydedildi.
Politis gazetesi ekonomi sayfası, Eurostat’ın verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta Ocak ayındaki işsizlik oranının, yüzde 6.3 olan Aralık 2019’a göre düşüş göstererek yüzde 6 olarak kaydedildiğini belirtti. 
Habere göre, Güney Kıbrıs’ta Ocak 2019’da ise işsizlik oranı yüzde 7.6 olarak kaydedilmişti. 

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿