Güneyde işsizlikte artış

Güney Kıbrıs’ta, Mayıs ayındaki işsizlik oranının artış gösterdiği belirtildi.

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta, Mayıs ayındaki işsizlik oranının yüzde 10.2 olarak belirlendiğini yazdı.

Habere göre Mayıs ayındaki işsizlik oranı 47 bin kişiye denk gelirken erkeklerdeki işsizlik oranı yüzde 9.7, kadınlarda ise yüzde 10.8 olarak kaydedildi.

Gazete Nisan ayındaki işsizlik oranın ise 41 bin kişiye denk gelen yüzde 8.9 oranında kaydedildiğini de anımsattı.