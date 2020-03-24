Güneyde istisnalar duyuruldu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades’in, koronavirüsle mücadele için yayımladığı kararnameye ek olarak Rum Sağlık Bakanlığı, perakende satış yapan işletmeler için yeni kararname yayımladı, istisnaları duyurdu.

İstisnai durum sadece tıbbi malzeme işletmeleri ve işyerlerine (tekerlekli sandalye, ortopedik ürünlere, tıbbı, sanayi gaz ve makine, optik şirketler, kulak cihazı şirketleri, otomobil ve motosiklet bayileri, araba lastiği bayileri, bisiklet ve motosiklet satışı yapanlar, çamaşırhaneler, kurye hizmetleri ve evcil hayvan dükkânları) uygulanacak.



Telekomünikasyon sağlayan hizmetler sadece fatura ödeme ve tamirat için açık olacak.

Haşere ilacı ve suni gübre, malzeme ve ekipman satan işletmeler, araba satışları, cenaze evleri, anaokulları ve çiçekciler de istisnalar arasında yer aldı.

Yukarda adı geçen işletmelerin online/çevrimiçi veya teslim satışları olabileceği belirtilen kararnamede, kurallara uygun olarak açık olacak işletmelerin, depolarda kalabalık olmama, yani kişilerin birbirlerinden sekiz metrekare uzak olma talimatına uymaları gerektiği hatırlatıldı.

Açık kalacak işletmeler de bütün gıda ve içecek satan işletmeler (süpermarketler, bakkallar, kasaplar, balık satan dükkânlar, fırınlar, pastacılar, manavlar, depolar), eczaneler ve evlere servis ve araba ile servis gıda hizmeti sağlayanlar (restoranlar, kafeler, kahvehaneler, barlar), benzin istasyonları, büfeler ve küçük marketler şeklinde sıralandı.



Klinik laboratuvarları ve oto yıkamalar da açık olacak.



Açık pazarlar, sokak satışları ve pazarların, faaliyetine izin verilmeyecek, kamu yararına yapılan inşaatlar için de Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı’ndan izin alınması gerekiyor.



Kiliseler, camiler ve diğer ibadet yerlerine girişler de yasaklandı.