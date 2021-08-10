Güney’de izinsiz ateş yakmaya 10 yıla kadar hapis

Güney Kıbrıs Orman Dairesi Müdürü Charalambos Alexandrou, izinsiz ateş yakmanın yasaklar arasında bulunduğunu kaydederek, “Suçlular Orman Yasası uyarınca 10 yıl hapis veya 50 bin euro ceza veya her iki cezayı alabilir. Kırsal Alanlarda Yangınların Önlenmesi Yasası uyarınca da 5 yıl hapis veya 20 bin euro para cezası veya her iki ceza verilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Orman Dairesi Müdürü Charalambos Alexandrou, her türlü yangına karşı her gün mücadeleye hazırlıklı olduklarını söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) açıklamalarda bulunan Alexandrou, yangın veya dumanla ilgili her türlü ihbara anında yanıt verecek hazırlıkları olduğunu belirtti.

Her türlü yangınla mücadele anlamında şimdi yangınlarla mücadelede yangın söndürme araçları, yerden söndürme donanımına ve hava tankerleriyle güçlü olduklarını kaydeden Charalambos Alexandrou, “Tüm bölgelerde yangına hemen müdahalede şimdi daha hazırlıklıyız. İlk yangın ihbarında mücadeleye hazırız” şeklinde konuştu.

Geçen yılki kurak kış ve kuru, uzun sıcak yazdan dolayı yangının kolaylıkla çıkabilme riskine bağlı olarak bitki örtüsünün “baruta” dönüştüğüne, tüm adanın kırmızı alarmda olduğuna dikkat çeken Alexandrou, “Her gün yangınla mücadeleye hazırız. Halktan hareketlerinde dikkatli olmalarını istiyoruz. Yangın tehlikesinin pazartesi de kırmızı alarmda olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs Orman Dairesi ayrıca tarımsal atık yakmanın yasak olduğunu da hatırlattı ve çiftçilerden kıvılcım atan kaynak, testere ve benzeri aletleri kullanmamalarını istedi.

İzinsiz ateş yakma da yasaklar arasında bulunuyor. Suçlular Orman Yasası uyarınca 10 yıl hapis veya 50 bin euro ceza veya her iki cezayı alabiliyor.

Kırsal Alanlarda Yangınların Önlenmesi Yasası uyarınca da 5 yıl hapis veya 20 bin euro para cezası veya her iki ceza verilebiliyor.

Güney Kıbrıs Orman Dairesi, duman veya yangın görenlerin Orman Dairesi 1407 ve Güney Kıbrıs İtfaiye İdaresi 112 nolu telefonları aramalarını istedi.