Güneyde kaçak avın önlenmesi birimi kapatıldı

Çevik Kuvvet polisine bağlı kaçak avın önlenmesine ilişkin birimin kapatıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum kesimi Çevik Kuvvet polisine bağlı kaçak avın önlenmesine ilişkin birimin kapatılması kararıyla birlikte, Avcılık Dairesi’nin işbirliği içerisinde olduğu önemli bir birimi kaybettiğini yazarken polis liderliğinin, ihtiyaç olması durumunda her türlü yardıma hazır olduğu yönünde açıklama yaptığını da belirtti.

Habere göre Avcılık Dairesi yetkilisi, bu karardan duyduğu üzüntüyü dile getirirken kaçak avın önlenmesi birimi ile işbirliği yapmaya devam etmek istediklerini, bununla birlikte bahse konu birimin, yürütülen çalışmalara çok önemli katkı sağladığını belirtti.

Rum Birleşik Avcılar Ηareketi ise yaptığı açıklamada, polisin bu kararından duyduğu hayal kırıklığı ve öfkeyi dile getirdi.

(TAK)