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Güneyde kaçak avın önlenmesi birimi kapatıldı

Güneyde kaçak avın önlenmesi birimi kapatıldı
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 Çevik Kuvvet polisine bağlı kaçak avın önlenmesine ilişkin birimin kapatıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum kesimi Çevik Kuvvet polisine bağlı kaçak avın önlenmesine ilişkin birimin kapatılması kararıyla birlikte,  Avcılık Dairesi’nin işbirliği içerisinde olduğu önemli bir birimi kaybettiğini yazarken polis liderliğinin, ihtiyaç olması durumunda her türlü yardıma hazır olduğu yönünde açıklama yaptığını da belirtti.

Habere göre Avcılık  Dairesi yetkilisi, bu karardan duyduğu üzüntüyü dile getirirken  kaçak avın önlenmesi birimi ile işbirliği yapmaya devam etmek istediklerini, bununla birlikte bahse konu birimin, yürütülen çalışmalara  çok önemli katkı sağladığını belirtti.

Rum Birleşik Avcılar Ηareketi  ise yaptığı açıklamada, polisin bu kararından duyduğu hayal kırıklığı ve öfkeyi dile getirdi.

(TAK)

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