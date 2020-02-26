Güney’de Kalan Kıbrıs Türk Mallarında İkamet Eden Göçmenler Endişeli

Kıbrıslı Türklerin Güney’de kalan ve mahkeme yoluyla talep etmekte oldukları mülklerinde ikamet etmekte olan göçmenlerle ilgili problemlerin, AKEL milletvekillerinin önerisinin ardından, dün Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde ele alındığı haber verildi.

Haravgi gazetesine göre, toplantının ardından açıklamada bulunan Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Skevi Kukuma, bu şekilde yargı önünde beklemede bulunan 85 dava bulunduğunu, bazılarının itiraz aşamasında olduğunu, iki tanesinin ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde beklemede bulunduğunu belirtti.

Kukuma, bazı durumlarda Kıbrıslı Türklerin haklı çıktığını, çoğunda ise başvuruların Kıbrıs Türk Malları Vasiliği yasası temelinde reddedildiğini ifade etti.

Açıklamasında, Rum Yönetimi ve 52 bölge sakini aleyhinde dava açılan “Polemitya’daki” (Binatlı) mahalle konusuna atıfta bulunan Kukuma, hükümetin bu hususta, etkilenen bölge sakinlerinin temsil edilmesi için avukat atadığını söyledi.

Kukuma, “Doromolakşa’daki” (Mormenekşe) başka bir mahalleyle ilgili olarak ise, haberde ismi belirtilmeyen Kıbrıslı Türk avukatın, evlerinin geri alınması sürecinin başladığı konusunda göçmenleri bilgilendirip, korkuttuğunu öne sürdü.

Kukuma, Baf’a bağlı Dimi’de ise, Kıbrıslı bir Türk’e ait olan bir araziye inşa edilmiş olan Baf Havalimanı’nın bir kısmı ile bunun yanındaki semtin talep edilmesine ilişkin sürecin gelişme halinde bulunduğunu belirtti.

Kukuma, Kıbrıslı Türk ve Rum avukatlar ile emlakçıların “siyah limuzinlere binerek” şu an Kıbrıslı Rumların ikamet etmekte olduğu Kıbrıs Türk arazilerinde gezdiklerini ve bunları terk etmeleri gerekeceği konusunda Rumları uyararak, göçmenler arasında ciddi endişeye sebep olduklarını da iddia etti.

Gazete Rum hükümetinin ise, 1974 yılından sonra üzerine göçmen mahalleleri inşa edilen Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili olarak, Kıbrıslı Türklerin mallarını geri almak veya tazminat için yaptıkları başvurular konusunda gelişme halinde bulunan prosedürlerden, hiçbir göçmenin korumasız bırakılmasının söz konusu olmadığını belirttiğini iletti.

Gazete DİSİ milletvekili Onufrios Kullas’a dayanarak, Rum İçişleri Bakanlığı’nın Kıbrıs Türk Malları Vasiliği Yasası’nı uyguladığını ve hiçbir göçmenin zor durumda bırakılmasının söz konusu olmadığını da ekledi.