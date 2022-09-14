Güney’de kalan Türk malları “idarecilerinin” tasarrufunda

Güney’de kalan milyonlarca euro değerindeki büyük ölçekteki Kıbrıs Türk idaresinden ve dağıtımından sorumlu oldukları halde bu malları şahıslarının veya yakın aile fertlerinin üzerine geçirdikleri düşünülen “Kıbrıs Türk Mallarını İdare Dairesi” memurlarının ve danışma komitesi üyelerinin isim listesi basına sızdırıldı

Politis “Tasarruflarında Kıbrıs Türk Malı Olduğu İçin Araştırılacak O 27 Kişi” başlığıyla manşete çektiği haberinde şeffaflık adına yayımladığını açıkladığı isim listesinin, yukarıda anılan şikayet üzerine Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un şubat ayında yaptığı talep üzerine Rum İçişleri Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından geçen Perşembe günü Komiteye sunulan liste olduğunu yazdı.

Rum Sayıştay Başkanı ve Yardımcısı’nın da katılacağı gelecek Salı günkü komite toplantısında listedeki kişilerin Türk mallarının tasarruflarına hangi şartlar altında ve kaç para kira karşılığında geçtiği, hak sahibi olup olmadıkları, hak sahibi iseler tasarruflarındaki malların nasıl seçildiği ve taleplerinin incelenmesi sürecine iştirak edip etmedikleri araştırılacak.

Gazete isim listesinde 16 kişinin “Tük Mallarını İdare Dairesi” memuru, 11’inin de Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili komitelere üye bulunduğunu belirtti, isimleri ve şahıslarının veya yakınlarının tasarrufunda bulunan malların büyüklüğü ve coğrafi konumuyla ilgili bilgilere yer verdi.

Habere göre adı listede bulunan memurlardan en dikkat çekenlerden biri olan Dimitris Hristodulu’nun Baf’ta şahsı, eşi, kızı ve oğlu adına 3 ev, ne olduğu izah edilmeyen bir alan, 25 dekar (1 dekar = 1000 metrekare) tarımsal arazi, alan ölçüsü dekar olarak üç haneli rakamda olduğuna dikkat çekilen arazi bulundurduğu kaydedildi.