Güneyde kamu çalışanları yasasında değişiklik

Güney Kıbrıs’ta kamu yasasında reform yapılması yönünde uzun yıllardır süren görüşmelerin dün sonuca bağlandığı, özellikle işe alım ve terfilerde uygulanan kurallara ilişkin yasal düzenleme getirildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi; “‘Hepsi Çok İyi’ Uygulamasına Son” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, uzun yıllardır tartışma konusu olan kamu yasasında reform çalışmalarının dün tamamlandığını, Rum Meclisi’nin ilgili kanunda yapılması öngörülen değişiklikleri 47 lehte oyla onadığını yazdı.



Gazete özetle, devlet memurlarının neredeyse tamamının, her yılki performans değerlendirmelerinde “çok iyi” notu almakta olduklarını ancak gerçekleştirilen düzenlemeyle artık bunun söz konusu olmayacağını belirtti.Söz konusu düzenlemenin, kamu işleyişinin düzeltilmesi için atılmış küçük bir adım olduğunu savunan gazete, düzenlemeyle ayrıca, terfi alınmasında kıdemin başlıca kriter olmaktan çıkarıldığını, akademik eğitim, tecrübe, üstlerin yıllık raporları ve diğer benzeri unsurların terfilerde ağırlık kazanacağını vurguladı.Habere göre, yasanın doğru uygulanmasında denetleme yetkisi de Kamu Komisyonu’nda olacak.