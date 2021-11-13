Güneyde Kapalı Maraş konusundaki “seçenekler listesi yapım aşamasında”

Avrupa Komisyonu’nun, kapalı Maraş’taki açılım faaliyetlerinin “tek yanlı faaliyetler olduğu” gerekçesiyle Türkiye’ye “verilecek cevap seçenekleri belgesinin yapım aşamasında olduğu” haber verildi.

Alithia’nın haberine göre Avrupalı bir yetkili, 15 Kasım Pazartesi günü Brüksel’de gerçekleşecek Dış Konular Konseyi toplantısı vesilesiyle basına yönelik bilgilendirme sırasında, “seçenekler belgesinin (option paper) yapım aşamasında olduğunu, kesinleştirilmediğini, Dışişleri Bakanları’nın Aralık ayındaki Konsey toplantısında mercek altına alınacağını” söyledi.

Söz konusu belgenin neden pazartesi günkü konsey toplantısında masada olmayacağı, belgeye dair zorluklar ve anlaşmazlıklar mı olduğu sorusuna karşılık AB yetkilisi “önemli olan, devam etmekte olan bir prosedür olmasıdır” cevabını verdi. Belgenin yazımı için üye devletler ve Avrupa Dış Eylem Birimi arasında istişareler yapılacağını söyledi.



Yetkili, Komisyon’un dış konular birimlerinin, seçenekler belgesini, hangi seçenekleri tercih ettikleri, hangilerini etmedikleri konusunda üye devletlerle temasa geçeceğini, belgenin Aralık’taki Dış Konular Konseyi’nde masada olacağını, Dışişleri bakanlarının Aralık’taki tartışmasının teknokratlarla da zenginleştirileceğini söyledi, belgenin 27 büyükelçinin de COREPER’de tartışacağını anlattı.Türkiye’nin KKTC’deki “tek yanlı” diye nitelediği faaliyetlerinden endişe duyduklarını söyleyen yetkili “bizim için ana mesele, Kıbrıs halkı ve Doğu Akdeniz’in iyiliği için Kıbrıs sorununun çözülmesidir. BM bu hedefle diyaloğun yeniden başlaması için uygun adımları atacak” ifadelerini kullandı.Gazete 15 Kasım pazartesi günü Brüksel’de gerçekleştirilecek Dış Konular Konseyi’nde ana gündemin Batı Balkanlar ve Sahra altı Afrika olacağını, Maraş konusunun, Belarus sınırındaki durum, Etiyopya’daki çatışmalar ve Sudan’daki gelişmelerle birlikte güncel konular başlığı altında anılacağını yazdı.Politis haberi “Avrupa Birliği… Maraş’la İlgili Seçenekler Üzerinde Çalışılıyor” başlığı altında özetledi.