Güneyde Kıbrıs Türk binalarına ilişkin yasa tasarısı

Güneyde Kıbrıs Türk binalarına ilişkin yasa tasarısı
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, hak sahiplerinin kullanımına verilmeden önce Kıbrıs Türk binalarında devlet tarafından statik bir denetim yapılmasını öngören yasayı anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle meclise geri göndermesinin ardından ilgili yasa tasarısının yarın mecliste ele alınacağı belirtildi.

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Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi toplantısında ilgili yasa tasarısı konusunun ele alındığını yazdılar.

Gazete milletvekillerinin, Hristodulidis tarafından geri gönderilen yasa tasarısını destekleme niyetinde olduklarını belirtti.

Gazete milletvekillerin, statik incelemelerin devlet için maliyeti artıracağını kabul etmesine karşın anayasaya aykırı olarak addedilen bu noktanın, yasa tasarısının geri gönderilmesi için sebep olamayacağı görüşünü taşıdıklarını yazdı.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023, 16:02
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