Güneyde Kıbrıs Türk malları ile ilgili araştırma

Güneyde Kıbrıs Türk malları ile ilgili araştırma
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 Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, Baf Belediyesi ile ilgili Kıbrıs Türk mallarının idare edilmesiyle ilgili istediği araştırmanın tamamlandığı belirtildi. 
Politis gazetesi “Kıbrıs Türk Malları-Rapor Nuris’in Ellerinde” başlıklı haberinde, ilgili araştırmanın, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’ndeki Kıbrıs Türk Malları İdare Komitesi üyelerinin şikayetinin ardından yapılmasına karar verildiğini belirtti. 

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Habere göre Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris dün yaptığı açıklamada, talep ettiği araştırmanın tamamlandığını ve inceleme altında olduğunu söyledi. 
Nuris, araştırmadaki bulguların cezai kovuşturma gerektirmesi durumunda dosyanın Başsavcılığa gönderileceğini ifade etti. 
Kıbrıs Türk mallarının genel olarak idare edilmesi konusunda ise Nuris, bir sorunun bulunduğunu kabul etti ve Kıbrıs Türk Mallarının idare edilmesi yönteminin genel olarak yeniden değerlendirilmesi gerekliliğinden söz etti. 

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