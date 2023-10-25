Güneyde Kıbrıs Türk Mallarına ilişkin statik incelemelerde sorun

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nin dün gerçekleştirilen toplantısında Kıbrıs Türk mallarına yönelik statik incelemelere tabi tutulması konusunun masaya yatırıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Türk Malları İçin Statik İncelemelerde Sorun” başlıklı haberinde, Rum Meclisi tarafından oylanan ve de Kıbrıs Türk mallarına statik incelemeyi mecbur kılan yasanın, ödeneklerin; boş olan Kıbrıs Türk evlerinin veya binalarının tamiratına değil incelemelere gitmesine neden olacağını yazdı.

Kıbrıs Türk Malları İdaresi’nin, onaylanan ilgili yasa nedeniyle, göçmenlerin barınması için boş binaları tamir edemeyeceğini yazan gazete, ilgili yasanın İçişleri Bakanlığını her yeni bina için statik inceleme yapılması adına 5 veya 6 bin Euro ödemeye mecbur kıldığını belirtti.

Habere göre, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Müdürü Yorgos Mattheopulos, milletvekillerini bilgilendirirken yaptığı açıklamada sadece göçmenlerin barınması için dağıtılması planlanan boş evlerin bakımını elverişsiz hale getiren büyük miktarlara ihtiyaç duyulacaksa bunların tamir edilmeyeceğini söyledi.

Bunun da, Kıbrıs Türk mallarının statik incelemenin yapılması için dağıtılacak ödeneğin, yeni göçmenlere sağlanacak barınmayı engelleyeceği anlamına geldiğini yazan gazete ilgili yasanın, statik incelemenin sadece evler için değil ticari binalar için de yapılmasının ön gördüğünü anımsattı.

Habere göre Mattheopulos, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği olarak İçişleri Bakanının, evlerle ilgili incelemenin masrafını ödeyeceğini ancak ticari binalar konusunun ise incelendiğini ifade etti.

Mattheopulos, bir bina kompleksinin parçası olan ticari binanın el değiştirmesi durumunda, yasa gereği incelemenin yapılacağını belirtirken örneğin; el değiştirme durumu kendileriyle alakalı değilken 10 kullanıcıdan 9’unun statik inceleme yapma konusunda nasıl yükümlü kılınabileceği sorusunu da sordu.

Kıbrıs Türk Malları İdaresi fonu bütçesinin 5.5 milyon Euro olduğunu söyleyen Mattheopoulos, dağıtılacak binalara yönelik statik inceleme yapma yükümlülüğüne bağlı olarak ödeneğin, halihazırda kullanılan binaların tamiratı için belki de yeterli olmayacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023, 16:34