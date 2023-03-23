Güneyde Kıbrıs Türk mallarından tahsil edilemeyen kiralar için prosedür başlatıldı

Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin, güneydeki Kıbrıs Türk mallarından tahsil edilemeyen kiralar için prosedür başlattığı bildirildi.

Politis gazetesi, Kıbrıs Türk mallarından tahsil edilemeyen kira miktarının 8,5 milyon Euro’ya ulaştığını ve Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin, tahsil edilemeyen kiralara gösterdiği müsamahaya son verdiğini yazdı.

Gazete, Vasilik tarafından kiraların tahsil edilebilmesine yönelik sözleşmeli personel istihdam edildiğini ve her ilçede ikişer, merkez ofiste de 2 kişi olmak üzere toplam 10 kişinin, “tahsilatçı” olarak göreve başladığını kaydetti.

Geçen yılın Ekim ayından bu yana, tahsilatçıların yaptığı çalışmalarla 8,5 milyon Euro olan tahsil edilememiş kiraların 1 milyon Euro azaldığını belirten gazete, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin, kiralarını bilinçli olarak yıllardır ödemeyenlere odaklandığını ve bu kişiler aleyhinde hukuki prosedür başlatıldığını yazdı.

Haberde, kiraların tahsil edilmesinin, kiracının hayatta olmadığı veya kirayı ödeyecek mali gücü bulunmadığı durumlarda daha da zorlaştığı ifade edildi.

Gazete, Ekim ayından bu yana tahsilatçılar tarafından gösterilen çabalarla 31 kiracının, kira ödemeyi reddettikleri için mahkemeye sevk edildiğini ve bu kişilerin toplam 377 bin 621 Euro’luk kira borcu bulunduğunu; diğer 144 kiracı için de anlaşmaya varıldığını ve devletin kasasına bu yolla 1,1 milyon Euro gireceğini kaydetti.

Haberde, çok eskiden kiralanan Kıbrıs Türk mallarının aylık kira bedelinin 8,3 Euro ile 70 Euro arasında değiştiği ve bazı cafe’ler için de 300 Euro ödendiği belirtildi.