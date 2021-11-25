Güneyde koronavirüs tedbirlerine tepki

Güney Kıbrıs’ta artan koronavirüs vakaları nedeniyle dün Rum Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan bazı tedbirlerin tepkilere neden olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi özellikle 6-11 yaş arasındaki kişilere maske kullanma ve safepass ibraz etme zorunluluğun getirilmesi üzerine, ailelerin buna tepki gösterdiğini yazdı.

Gazete, Limasol ve Güney Lefkoşa’daki velilerin oluşturduğu grupların, bugün protesto eylemi yapmasının beklendiğini yazdı.

6-11 yaş gruplarına maske zorunluğu getirilmesi üzerine bazı ailelerin çocuklarını sınıfa göndermeme düşüncesine de sahip olduğunu yazan gazete, İlköğretim Okul Aile Birlikler Federasyonu Başkanı Sotiris Hristofidis’in tedbirlerle ilgili kızgınlığını dile getirerek maske kullanımının getireceği zorluklardan söz ettiğini belirtti.



Habere göre Hristofidis, alınan bu tedbirin hastalığın yayılmasıyla ilgili sorumlu olarak çocukları göstermeyi hedeflediğini ifade etti.Hristofidis, “ eğer bir çocuk maske takmazsa ne olacağı konusunda biri bize izahat versin, safepass’a sahip olmazlarsa girişlerine izin verilmeyecek mi?” şeklinde konuştu.Gazete protesto eyleminin bir tanesinin, Rum Eğitim Bakanlığı, diğerinin ise Limasol’daki bakanlık bürosu önünde gerçekleştirileceğini yazdı.Gazete bir başka haberinde ise dünkü tedbirlerin ardından yeme-içme mekan sahiplerinin de bunlara tepki gösterdiğini, “bizi yok etmeye çalıştıkları” şeklinde söylemlerde bulunduklarını yazdı.Habere göre mekan sahipleri de eyleme hazırlanıyor.