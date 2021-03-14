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Güneyde Kovid 19 kaynaklı 2 can kaybı
Güney
14 Mart 2021 Pazar 20:43
Kıbrıs Genç Tv
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 41 bin 269 testle 374 yeni vaka belirlendi.
49 ve 88 yaşlarında 2 kişi hayatını kaybetti.
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